2022/11/07 | 11:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص أنطلاق عملية مشتركة من خمسة محاور في نينوى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنطلاق عملية مشتركة من خمسة محاور في نينوى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنطلاق عملية مشتركة من خمسة محاور في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).