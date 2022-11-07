الحكيم يشدد على ضرورة حسم مشروع الموازنة حال وصوله الى مجلس الوزراء

2022/11/07 | 11:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الاثنين، على ضرورة حسم مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2023 في البرلمان، حال وصوله من مجلس الوزراء.وقال الحكيم: “التقينا وفداً من أعضاء مجلس النواب المستقلين يترأسهم النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن … Readmore

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