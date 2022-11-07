السوداني: لن تكون هناك مصداقية من مكافحة الفساد ما لم نثبت للمواطن العراقي إمكانية استعادة هذه الأموال وحمايتها

2022/11/07 | 11:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، انه لن تكون هناك مصداقية مرجوّة من جهود مكافحة الفساد ما لم نثبت للمواطن العراقي إمكانية استعادة هذه الأموال وحمايتها.وذكر بيان لمكتب السوداني: أن “السوداني اجتمع مع رئيس لجنة الأمن والدفاع … Readmore

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