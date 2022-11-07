2022/11/07 | 11:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلقت صباح اليوم عملية امنية واسعة من خمسة محاور في نينوى.

وذكر بيان للحشد الشعبي :” ان قوة مشتركة من قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي والجيش والشرطة النهرية والامن الوطني، شرعت بعملية امنية واسعة لتعقب فلول المجاميع الارهابية في عموم محافظة نينوى ، من خمسة محاور “.

واضاف البيان :” ان القوة المنفذة للعملية دمرت اربعة انفاق في الساعات الاولى من انطلاق العملية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق عملية امنية واسعة من خمسة محاور في نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق عملية امنية واسعة من خمسة محاور في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).