القبض على مبتز الكتروني هدد طليقته بنشر صورها مقابل مبلغ مالي ببغداد

2022/11/07 | 11:51 - المصدر: وكالة خبر

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القت مفارز مكافحة الاجرام في بغداد القبض على مبتز الكتروني هدد طليقته بنشر صورها مقابل مبلغ مالي .

وذكر بيان للمديرية :” ان امرأة استنجدت بمفارز مكتب المنصور لمكافحة الاجرام حول تعرضها لابتزاز الكتروني من قبل طليقها، وبعد التحري وجمع المعلومات وبالتنسيق مع المشتكية تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم بالجرم المشهود”.

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