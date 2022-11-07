تدمير ثلاثة أوكار لداعش في ديالى

2022/11/07 | 11:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، تدمير ثلاثة اوكار لعصابات داعش الإرهابية في ديالى.

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