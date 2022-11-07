الموارد تعلن قرب انجاز مشروع توسيع وتعميق مغذيات الأهوار 

2022/11/07 | 12:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة الموارد المائية، الاثنين، عن قرب إنجاز مشروع توسيع وتعميق مغذيات الأهوار بمحافظة ذي قار الهادف إلى استدامة المياه هناك للحيلولة دون هجرة سكانها بسبب شح المياه، بينما تعتزم بدء مشروع مشابه العام المقبل، ضمن محافظتي البصرة وميسان.وقال مدير عام إنعاش الأهوار والأراضي الرطبة في الوزارة حسين علي الكناني في تصريح أوردته الصحيفة الرسمية، إن "المركز أعد خطة ستراتيجية لتعميق وتوسيع مغذيات ومنافذ الأهوار من خلال تحويلها من جداول إلى أنهار بأطوال تصل إلى 20 كيلومترا، بهدف تدوير المياه واستدامة الحياة في تلك المناطق ومنع هجرة سكانها، برغم الجفاف الذي تمر به البلاد للموسم الرابع على التوالي". وأضاف الكناني، أن "الخطة كانت قد بدأت بالفعل ضمن محافظة ذي قار خلال شهر أيلول الماضي، والتي يتغذى هور الحمار فيها من منافذ أيمن نهر الفرات، أما الأهوار الوسطى فتتغذى من منافذ أيسره، كاشفا عن قرب الانتهاء من أعمال المشروع ضمن ذي قار، بينما ستتم المباشرة بمشروع مشابه ضمن محافظتي البصرة وميسان خلال العام المقبل 2023 ،باعتماد المياه القليلة الجارية من نهر الفرات". وأشار الى أن "أهم التحديات التي تواجه البلاد هي قلة الإيرادات المائية الواردة لها بسبب سياسات الدول المتشاطئة إضافة إلـى الانخفاض الحاد بمعدلات هطول الأمطار للموسم الرابع على التوالي".

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