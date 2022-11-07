بالفيديو.. احتراق مولدات مع كمية كبيرة من الوقود قرب شارع المطار في النجف - عاجل

2022/11/07 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اظهر مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، تصاعد كميات كبيرة من الدخان تعود لإحتراق مولدات مع الوقود بالقرب من شارع مطار النجف الدولي في المحافظة.

مصدر الفيديو: pA3aDG702pY

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