السوداني يوجه بإعادة تأليف اللجنة العليا المشرفة على بطولة كأس خليج 25

2022/11/07 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ورئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بإعادة تأليف اللجنة العُليا المشرفة على بطولة كأس الخليج العربي (25) بكرة القدم.

وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وجّه رئيس مجلس الوزراء، السيد، محمد شياع السوداني، بإعادة تأليف اللجنة العليا المشرفة على بطولة كأس الخليج العربي (25) بكرة القدم، برئاسة السيد وزير الشباب والرياضة، وعضوية كل من":1.



وزير الثقافة.2.



محافظ البصرة.3.



نائب قائد العمليات المشتركة.4.



رئيس هيئة الإعلام والاتصالات.5.



وكيل وزارة الخارجية.6.



وكيل وزارة النفط.7.



وكيل وزارة الصحة.8.



وكيل وزارة النقل.9.



وكيل وزارة الكهرباء.10.



مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة.11.



رئيس هيئة المنافذ الحدودية.12.



المدير العام لدائرة المراسم في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.13.



رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم.14.



مدير مطار البصرة الدولي.15.



نقيب الصحفيين.16.



ممثل عن وزارة المالية.17.



ممثل عن شبكة الإعلام العراقي.18.



المدير العام للمديرية العامة للتربية البدنية الرياضية (سكرتير اللجنة).وتابع البيان، أنه "تضمن التوجيه، تولّي اللجنة، تهيئة مستلزمات إقامة البطولة في محافظة البصرة، وتلبية متطلبات نجاحها وتسهيل الإجراءات كافة، والمتابعة بأهمية عالية، على أن تتولى وزارة الشباب والرياضة، تسمية مقررية اللجنة، وإدارة أعمالها، ومتابعة تنفيذ توصياتها، بالتنسيق بينها والجهات ذات العلاقة".

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