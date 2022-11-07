السوداني يوجه بأتمتة عمل الضرائب والكمارك

2022/11/07 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانهي، اليوم الاثنين، وزارة المالية بأخذ الإجراءات اللازمة لإكمال أعمال أتمتة الضرائب والكمارك.

وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه وزارة المالية، بأخذ الإجراءات اللازمة بالسرعة الممكنة، لإكمال أعمال أتمتة الضرائب والكمارك، بالتنسيق بينها والجهات المختصة، ورفع تقرير شهري عن تقدم العمل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء"ز

وأضافت أن "التوجيه، جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الثانية، المُنعقدة في 1/11/2022".

والأتمتة هي استخدام الكمبيوتر والأجهزة المبنية على المعالجات أو المتحكمات والبرمجيات في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية من أجل تأمين سير الإجراءات والأعمال بشكل آلي دقيق وسليم وبأقل خطأ ممكن.

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