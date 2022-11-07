2022/11/07 | 12:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، اليوم الإثنين ،نجاح اي دولة بتنظيم بطولات عالمية هو نجاح للعرب جميعاً.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/،أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني للسفير القطري: نجاح اي دولة بتنظيم بطولات عالمية هو نجاح للعرب جميعاً المركز الخبري الوطني.

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