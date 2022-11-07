رئيس الجمهورية يستقبل رئيسة الوزراء التونسية في شرم الشيخ

2022/11/07 | 12:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد في مقر إقامة في مدينة شرم الشيخ، الاثنين، رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن على هامش أعمال مؤتمر قمة المناخ العالمي COP 27 والذي تستضيفه مصر.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية: أنه “في مستهل اللقاء، … Readmore

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