كوب 27.. ماكرون يطالب بضغوط على الدول الغنية ونشطاء ينددون بحالة

2022/11/07 | 12:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاثنين، في شرم الشيخ إنه يريد "ممارسة الضغوط" على "الدول الغنية غير الأوروبية" لتدفع "حصتها" في مساعدة الدول الفقيرة على مواجهة التغير المناخي.

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