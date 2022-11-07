2022/11/07 | 12:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: ثمن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني, الاثنين، 7 تشرين الثاني،...

ظهرت المقالة السوداني يثمن استضافة قطر بطولة كأس العالم أولاً على المسلة.

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