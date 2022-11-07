2022/11/07 | 12:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: كتب علوان خضير باللهجة الدارجة: هكذا أصبح الطب بالعراق المريض :...

ظهرت المقالة شبكة لصوصية من الطبيب والصيدلية ومركز التحليل تنهب المواطن أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شبكة لصوصية من الطبيب والصيدلية ومركز التحليل تنهب المواطن) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شبكة لصوصية من الطبيب والصيدلية ومركز التحليل تنهب المواطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).