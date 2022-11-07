رئيس الوزراء يُوجّه بإعادة تأليف اللجنة العُليا المشرفة على خليجي (25)

2022/11/07 | 12:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بإعادة تأليف اللجنة العليا المشرفة على بطولة كأس الخليج العربي (25) بكرة القدم،برئاسة السيد وزير الشباب والرياضة، وعضوية كل من:

1.



وزير الثقافة.

2.



محافظ البصرة.

3.



نائب قائد العمليات المشتركة.

4.



رئيس هيئة الإعلام والاتصالات.

5.



وكيل وزارة الخارجية.

6.



وكيل وزارة النفط.

7.



وكيل وزارة الصحة.

8.



وكيل وزارة النقل.

9.



وكيل وزارة الكهرباء.

10.



مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة.

11.



رئيس هيئة المنافذ الحدودية.

12.



المدير العام لدائرة المراسم في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

13.



رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم.

14.



مدير مطار البصرة الدولي.

15.



نقيب الصحفيين.

16.



ممثل عن وزارة المالية.

17.



ممثل عن شبكة الإعلام العراقي.

18.



المدير العام للمديرية العامة للتربية البدنية الرياضية (سكرتير اللجنة).

وتضمن التوجيه، تولّي اللجنة، تهيئة مستلزمات إقامة البطولة في محافظة البصرة، وتلبية متطلبات نجاحها وتسهيل الإجراءات كافة، والمتابعةبأهمية عالية، على أن تتولى وزارة الشباب والرياضة، تسمية مقررية اللجنة، وإدارة أعمالها، ومتابعة تنفيذ توصياتها، بالتنسيق بينهاوالجهات ذات العلاقة.

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