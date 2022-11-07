شاهد كيف يرسم شاب إثيوبي في دبي لوحاته..مستلقيًا على بطنه

2022/11/07 | 12:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تقف الإعاقة حائلاً أمام شغفه بالرسم.ورغم حالة الشلل التي أصابت جميع أطرافه باستثناء ذراعيه عند بلوغه الـ 17 عامًا، عاد الفنان الإثيوبي بروك يشيتيلا ليمارس هوايته المفضلة بطريقة مبتكرة، ليصبح مصدر إلهام وأمل لأولئك الذين فقدوا الشغف بسبب أجسادهم.

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