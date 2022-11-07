2022/11/07 | 12:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: B9AkaU7ybfo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انطلاق مهرجان العراق يقرأ في 8 محافظات للتركيز على مفهوم القراءة مع الاستاذ حارث ياسين) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انطلاق مهرجان العراق يقرأ في 8 محافظات للتركيز على مفهوم القراءة مع الاستاذ حارث ياسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).