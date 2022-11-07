المرور تحدد شروط منح اجازة السياقة الدولية

2022/11/07 | 12:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، توضيحا حول الحصول على اجازة السياقة الدولية، فيما حددت شروط منحها.

وقالت المرور في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اجازة السياقة الدولية، هي الاجازة التي تخولك قيادة المركبة خارج العراق، وحسب اتفاقية فيينا للسير على الطرق لعام ١٩٦٨ والموقع عليها من قبل العراق لعام ٢٠١٧ وتكون مدة نفاذيتها سنة واحدة فقط".

وتابعت، أن "المتقدم للحصول على اجازة سياقة دولية يجب ان تكون لديه (اجازة سياقة محلية سارية المفعول، جواز سفر عراقي ساري المفعول)".

وحول المتطلبات للحصول عليها، اشارت الى أن الراغبين بالحصول على اجازة السياقة مراجعة مقر مديرية المرور العامة مستصحبين معهم: اجازة السياقة المحلية، وجواز السفر العراقي، وهوية الاحوال المدنية او البطاقة الموحدة ، وصور شخصية عدد 2".

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