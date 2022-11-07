2022/11/07 | 12:55 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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شرع فريق الجهد الخدمي والهندسي الذي أقره مجلس الوزراء بحملته الخدمية في منطقة الحرية بالعاصمة بغداد, حيث تهدف الحملة لتقديم الخدمات في قطاعات عديدة بالتعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة.تقرير – بدر الركابي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يحرك فريق المهمات الصعبة لخدمة العراقيين | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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