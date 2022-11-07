السوداني يحرك فريق المهمات الصعبة لخدمة العراقيين | تقرير

2022/11/07 | 12:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شرع فريق الجهد الخدمي والهندسي الذي أقره مجلس الوزراء بحملته الخدمية في منطقة الحرية بالعاصمة بغداد, حيث تهدف الحملة لتقديم الخدمات في قطاعات عديدة بالتعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة.تقرير – بدر الركابي

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