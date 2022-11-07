السوداني يثير ترقب العراق بالتعهد لحسم قضية جرف الصخر | تقرير

2022/11/07 | 12:55 - المصدر: قناة التغيير

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في غضون ستة أشهر المدة الزمنية المحدودة التي تعهدت بها حكومة السوداني في منهاجها الوزاري، تتصاعد التساؤلات حول قدرة الحكومة على تحقيق أهداف المنهاج لإنهاء أزمة أمنية كبرى تتمثل بالسلاح المنفلت وإعادة النازحين إلى جرف الصخر وتحقيق اتفاقية سنجار.تقرير – ناجي أبو لوز

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