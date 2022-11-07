العراق يكشف طريق الموت الأخطر والحقيقة الصادمة | تقرير

2022/11/07 | 12:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يزهق الموت حياة ما نسبته عشرة بالمئة من العراقيين بما يفوق ضحايا العمليات الإرهابية نتيجة حوادث المرور، حيث كشفت وزارة التخطيط عن معدل اثنين وعشرين حادثا يوميا بإحصائية العام الماضي بفعل حوادث المرور لأسباب تتعلق برداءة الطرق والمركبات ومنح إجازات قيادة مركبات مقابل الرشوة وارتفاع أعداد السيارات التي وصلت في بغداد وحدها لنحو ثلاثة ملايين سيارة.تقرير – ناجي أبو لوز

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