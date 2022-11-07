تحرك نيابي حكومي لتثبيت المحاضرين وتحسين المعدل

2022/11/07 | 12:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت لجنة التربية النيابية، اليوم الاثنين، عن بحث عدة ملفات مع وزارة التربية ابراهيم نامس الجبوري، من بينها تثبيت المحاضرين وتحسين المعدل.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب محمود القيسي في بيان ، ان "عضو لجنة التربية النيابية النائب محمود القيسي، زار برفقة عدد من اعضاء اللجنة مقر وزارة التربية واللقاء بالوزير ابراهيم نامس الجبوري".

وأضاف ان "اللجنة بحثت مع الوزير العديد من القضايا المهمة التي تخص الملف التربوي في البلاد، وفي مقدمة ذلك التحدّيات التي تواجه المعلمين والطلبة وتثبيت المحاضرين ومعالجة قضية محاضري 2020".

وتابع المكتب ان "اللقاء تطرق لقضية تحسين المعدل، وتأثيراتها على واقع ومستقبل الطالب، وتعديل سنوات الخارجي، فضلا عن تحسين الواقع المعيشي للمعلم في ظل الظروف الحالية، وضرورة تخصيص قطع الأراضي للملاكات التربوية، بالإضافة إلى البحث الجاد في ملف بناء المدارس، والعراقيل التي تؤخر إنشاء مؤسسات تربوية جديدة، تلبّي حاجة قطاعات واسعة من الطلبة داخل المدن وفي الأرياف".

من جانبه، ابدى وزير التربية "اهتمامه البالغ بالملفات المطروحة، ووعد بمتابعتها بشكل شخصي، لحين تحقيق تقدم حقيقي في هذا الملف، خدمة للعملية التربوية وطلبة العراق في جميع المحافظات".

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