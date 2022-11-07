2022/11/07 | 13:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ic7oEW8Xokg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصابئة المندائيين يحتفلون بيوم الازدهار) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الصابئة المندائيين يحتفلون بيوم الازدهار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).