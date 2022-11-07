2022/11/07 | 13:00 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدمير نفق يستخدمه الدواعش للتنقل في بادوش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/07 | 13:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدمير نفق يستخدمه الدواعش للتنقل في بادوش) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدمير نفق يستخدمه الدواعش للتنقل في بادوش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).