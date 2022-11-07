دعا الحكومة لرعاية قطاع الطباعة بالعراق.. مطابع شبكة الاعلام تنجز اكثر من مليوني و600 الف كتاب مدرسي (فيديو)

2022/11/07 | 13:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مدير مطابع شبكة الاعلام العراقي،

الحكومة الجديدة الى رعاية قطاع

الطباعة بشقيه الحكومي والخاص كونه

مجال انتاجي مهم وناجح في العراق وفيه

جنبة اقتصادية تسهم بتشغيل الاف الايدي

العاملة والمحافظة على ا

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