لماذا قد تكون قرعة دور 16 من دوري الأبطال صعبة على ريال مدريد؟

2022/11/07 | 13:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دقائق قليلة تفصل ريال مدريد عن معرفة خصمه القادم في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتحديداً في دور 16، وذلك خلال القرعة التي ستقام في مقر اليويفا بمدينة نيون السويسرية كما جرت العادة.وتأهل ريال مدريد بالمركز الأول في مجموعته بعد أن حصد 13 نقطة، وهناك 7 أندية من المتحمل أن يواجهها، وهي ليفربول، […]

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