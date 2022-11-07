فعاليات ثقافية متنوعة.. العراق يشهد أكبر كرنفال ثقافي للتشجيع على القراءة

2022/11/07 | 13:30 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت العاصمة العراقية بغداد و6 محافظات أخرى فعاليات المهرجان السنوي "العراق يقرأ" في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بمشاركة كبيرة من مختلف الشرائح.

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