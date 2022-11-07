2022/11/07 | 13:50 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المؤتمر النسوي للأمان الأسري في وزارة الشباب والرياضة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: tAOXrRFgE7o
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المؤتمر النسوي للأمان الأسري في وزارة الشباب والرياضة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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