2022/11/07 | 14:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنك المركزي يوقف التعامل بالدولار مع أربعة مصارف أهلية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/07 | 14:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يوقف التعامل بالدولار مع أربعة مصارف أهلية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يوقف التعامل بالدولار مع أربعة مصارف أهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).