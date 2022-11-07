حملة تفتيش تسفر عن ضبط أسلحة غير مرخصة وأعتدة في بغداد

2022/11/07 | 14:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، تنفيذ عمليات تفتيش في العاصمة بغداد، فيما اشارت الى ضبط عدد من الأسلحة والاعتدة غير المرخصة.

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