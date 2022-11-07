الشمري والأعرجي يبحثان التعاون الأمني المشترك

2022/11/07 | 14:09 - المصدر: السومرية نيوز

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بحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، خلال لقائه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي والوفد المرافق له، التعاون الأمني المشترك.

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