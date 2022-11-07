المركزي يقرر إيقاف التعامل مع 4 مصارف أهلية (وثيقة)

2022/11/07 | 14:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اصدر البنك المركزي العراقي، توجيها الى المصارف المجازة كافة والمؤسسات المالية غير المصرفية بايقاف التعامل بعملة الدولار الامريكي، مع أربعة مصارف اهلية، مع جواز التعامل معهم بالعملات الاخرى.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن البنك المركزي، بتاريخ 6 تشرين الثاني الجاري، وحصلت عليها (بغداد اليوم)، تقرر ايقاف التعامل وفقا للتوجيه اعلاه مع مصرف الانصاري الاسلامي للاستثمار والتمويل، ومصرف القابض الاسلامي للتمويل والاستثمار، ومصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل، ومصرف الشرق الاوسط العراقي للاستثمار.

وهذا نص الوثيقة:

ويوم امس، اوضحت وثيقة صادرة عن البنك المركزي العراقي، الى المصارف المجازة كافة بايقاف التعاملات مع مصرف الود الاسلامي للاستثمار والتنمية.

وبحسب الوثيقة المذيلة بتوقيع نائب محافظ البنك وكالة عمار عمار حمد خلف، بتاريخ 31 تشرين الاول الماضي، وتلقتها (بغداد اليوم)، "تقرر ايقاف كافة الانشطة المصرفية بين مصارفكم ومصرف الود الاسلامي للاستثمار والتنمية وتزويدنا بمقدار الارصدة النقدية العائدة للمصرف اعلاه لغاية تاريخ كتابنا هذا".

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