مرصد عراقي يوقع على خارطة طريق لـ”إنهاء الإفلات من العقاب” ضد الصحافيين

2022/11/07 | 14:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقّع المرصد العراقي لحقوق الإنسان، يوم الاثنين، على خارطة طريق لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين.

وشارك في التوقيع منظمة الأمم المتحدة للتعليم والثقافة (اليونسكو) ومجموعة مؤسسات من الوطن العربي خلال مؤتمر إقليمي في العاصمة التونسية (تونس).

وتهدف الخارطة بحسب بيان للمرصد، إلى “وضع آليات جديدة لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، وتعزيز الخطوات والإجراءات الوطنية والدولية لحث السلطات في البلدان العربية على ملاحقة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضدهم”.

ووضعت الخارطة في الذكرى العاشرة لليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين الذي حددته الأمم المتحدة عام 2012.

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