أسواق أوروبا تتراجع مع هبوط أسهم التعدين والسلع الفاخرة

2022/11/07 | 14:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

فتحت الأسواق الأوروبية على انخفاض، اليوم الاثنين، مع تراجع أسهم شركات التعدين والرفاهية بعد أن تلاشت الآمال في تخفيف الصين قيودها الصارمة المرتبطة بكوفيد-19 مطلع هذا الأسبوع.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش بعد سلسلة مكاسب امتدت لأربعة أسابيع متتالية.

وتراجعت أسهم شركات التعدين الأوروبية المنكشفة على الصين 0.6%، كما نزلت أسهم شركات السلع الفاخرة، ومن بينها إل.في.إم.إتش وكرينج وبيرنو ريكار وهيرميس إنترناشونال ما بين 0.7% و1.6%، وفق رويترز.

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وكرر مسؤولو الصحة في الصين التزامهم بالقيود الصارمة المرتبطة بكوفيد-19 مطلع هذا الأسبوع، مما خيب آمال المستثمرين الذين كانوا يأملون في تخفيفها.



وعلى صعيد منفصل، أظهرت بيانات أن الصادرات والواردات الصينية تقلصت في أكتوبر/تشرين الأول ولم تحقق التوقعات.

وعلى الجانب المشرق، ارتفع سهم سويديش ماتش 0.7% بعد أن أعلنت شركة فيليب موريس إنترناشونال لصناعة السجائر أنها ستمضي قدما في صفقة بقيمة 16 مليار دولار لشراء نظيرتها السويدية.

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