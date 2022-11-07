وثيقة.. إعادة حميد التميمي لرئاسة الجامعة المستنصرية

2022/11/07 | 14:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قرر وزير التعليم العالمي والبحث العلمي نعيم العبودي، إعادة حميد التميمي لتولي رئاسة الجامعة المستنصرية بدلاً من صادق محمد جياد.

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