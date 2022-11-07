2022/11/07 | 14:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ ساعتين

السوداني: استضافة قطر للمونديال مصدر اعتزاز من جانب الشعوب الشقيقة والصديقة

منذ 17 ساعة

الأرض على موعد مع آخر خسوف كلي للقمر في 2022

منذ يومين

سر خطير” يخص بياناتك على فيسبوك..



إليك اللغز وحله

منذ يومين

شيرين تطمئن محبيها بعد الخروج من المستشفى

منذ 4 أيام

واتساب يضيف ميزة جديدة

منذ 4 أيام

تيك توك يسبق الجميع بـ”ميزة سحرية”

منذ 4 أيام

’آفة’ الفضائيين ومزدوجي الرواتب..



رسالة نيابية للسوداني تتضمن ارقاماً ’صادمة’

منذ 4 أيام

بالوثيقة..



تعيين الفريق عبدالكريم عبد الحسن وجر سكرتيراً للقائد العام للقوات المسلحة

منذ 5 أيام

قضية رسوم العلامة الزرقاء تتفاعل..



مليونير شهير يهدد إيلون ماسك

منذ 6 أيام

كشف خطورة استخدام “واتس آب”

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء والهجرة يبحثان إجراءات عودة المهجرين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء والهجرة يبحثان إجراءات عودة المهجرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).