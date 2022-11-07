الرئيس المصري يعلن بدء اعمال قمة القادة ضمن مؤتمر المناخ ‘كوب 27’في شرم الشيخ

2022/11/07 | 14:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدء اعمال قمة القادة ضمن ومؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 في شرم الشيخ ،ورحب بجميع قادة وزعماء العالم المشاركين في مؤتمر قمة المناخ 27 Cop.وقال […]

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