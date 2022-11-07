2022/11/07 | 14:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تصل الى 130 مليون دينار..



وثيقة تكشف رواتب العمال الأجانب في الشركات النفطية المركز الخبري الوطني.

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