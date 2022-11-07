على هامش قمة المناخ.. بوريس جونسون يوجه رسالة

2022/11/07 | 14:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، للإفراج الفوري عن الكاتب والناشط المصري علاء عبدالفتاح، المسجون في القاهرة والذي دخل إضرابا عن شرب الماء الأحد، حسبما قال جونسون لصحيفة الإثنين

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