2022/11/07 | 14:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن الرئيس السابق لبرلمان كردستان يوسف محمد صادق، الاثنين، 7 تشرين...

ظهرت المقالة الرئيس السابق لبرلمان كردستان يقدم دعوى ضد تمديد الدورة الحالية أولاً على المسلة.

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