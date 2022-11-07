2022/11/07 | 14:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، 7 تشرين الثاني، 2022، عدم العثور...

ظهرت المقالة الدفاع المدني: لم نعثر على أي جثة خلال البحث عن مفقودين في حريق الوزيرية أولاً على المسلة.

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