2022/11/07 | 14:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أوضحت وزارة التربية ، اليوم الاثنين ، تعليمات إضافة (ثلاث) درجات قرار لتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية لمعالجة درجاتهم الحرجة في المواد الراسبين بها للعام الدراسي 2021 – 2022 .وذكرت الوزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية توضح تعليمات اضافة 3 درجات للصفوف غير المنتهية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية توضح تعليمات اضافة 3 درجات للصفوف غير المنتهية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية توضح تعليمات اضافة 3 درجات للصفوف غير المنتهية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).