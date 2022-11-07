التربية تعلن تعليمات إضافة 3 درجات للصفوف غير المنتهية (وثيقة)

2022/11/07 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، تعليمات إضافة 3 درجات لطلبة الصفوف غير المنتهية لمعالجة درجاتهم الحرجة في المواد الراسبين بها للعام الدراسي 2021 – 2022.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "المديرية العامة للتقويم والامتحانات أصدرت اعماماً الى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة يتضمن الآتي:-

• تكون درجة القرار (3) ثلاث درجات لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي .

• تكون درجة القرار (3) ثلاث درجات لكل كورس لطلبة الصفوف غير المنتهية للمرحلة الثانوية .

• تكون درجة القرار (3) ثلاث درجات لطلبة معاهد الفنون الجميلة والتي تدرس وفق نظام الفصلي .

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