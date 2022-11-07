السوداني ينهي تكليف رئيس هيئة استثمار بغداد ويحيله للنزاهة

2022/11/07 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

قرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، إنهاء تكليف رئيس هيئة استثمار بغداد من مهامه.

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "قرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إنهاء تكليف رئيس هيئة استثمار بغداد من إدارة الهيئة، وإحالة محضر التحقيق الإداري الخاص بالمخالفات المرتكبة الى هيئة النزاهة الاتحادية، لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".

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