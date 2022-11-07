وزير الصحة يستقبل ’عبوسي’ ويتكفل بعلاجه خارج البلاد (صور)

2022/11/07 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استقبل وزير الصحة، صالح مهدي الحسناوي، اليوم الاثنين، الشاب "عبوسي" الذي تداولت مواقع التواصل الاجتماعي عدة مقاطع فيديوية ناشد فيها بمعالجته، فيما وجه الوزير بتكفل الوزارة بعلاجه داخليا او خارجيا.

وذكر بيان للوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "عبوسي الذي اشتهر في مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقطع فيديو أحزن العراقيين وهو يردد كلمات "دايخ..



تعبان"، ثم يدخل في نوبة بكاء أثناء حديثه مع أحد الأشخاص وهو يشتكي له عن مرضه طالباً العلاج، أستقبله معالي السيد وزير الصحة الاستاذ الدكتور صالح مهدي الحسناوي اليوم الاثنين الموافق 7 تشرين الثاني في مكتبه بمقر الوزارة".

واضاف، أن "الوزير وجهً بإحالته الى لجنة طبية مختصة لتقييم حالته الصحية وعلاجه و بشكل عاجل داخل او خارج البلاد وعلى نفقة وزارة الصحة".

واشار إلى أن "عبوسي بعمر 41 سنة، وهو من منطقة (الحسينة _الراشدية) التي تقع بأطراف بغداد ويتواجد دائماً في سوق العلوه، كما يسكن في منزل صغير مع والدته المسنة، ويعاني من عجز كلوي وضيق تنفس وتعب شديد في أنحاء جسمه".

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