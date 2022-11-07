2022/11/07 | 14:57 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملف عودة المهجرين يتصدر مباحثات رئيس مجلس القضاء ووزيرة الهجرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/07 | 14:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملف عودة المهجرين يتصدر مباحثات رئيس مجلس القضاء ووزيرة الهجرة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملف عودة المهجرين يتصدر مباحثات رئيس مجلس القضاء ووزيرة الهجرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).