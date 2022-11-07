السيسي يدعو لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا: اقتصاداتنا

2022/11/07 | 15:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الإثنين، طرفي الأزمة بين روسيا وأوكرانيا لإيقاف الحرب معربا عن استعداده للعب دور في هذا الشأن

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