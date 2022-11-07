التربية تنشر تعليمات قرار “المحاولات” لطلبة السادس الاعدادي

2022/11/07 | 15:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة التربية ،اليوم الاثنين، تعليمات قرار “المحاولات” لطلبة الصف السادس الاعدادي لفروعه كافة ، الذي تم تصويت عليه في جلسة هيئة الرأي .وأوضحت الوزارة في بيان تلقته ايرث نيوز، ان المديرية العامة للتقويم والامتحانات أصدرت اعماماً الى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة يتضمن، شمول الطلبة الراسبين بدرس أو درسين للعام […]

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