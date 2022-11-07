التربية تقرر إضافة (3) درجات قرار لتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية

2022/11/07 | 15:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التربية ، اليوم، تعليمات إضافة (ثلاث) درجات قرار لتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية لمعالجة درجاتهم الحرجة في المواد الراسبين بها للعام الدراسي 2021 – 2022 .

وأوضحت الوزارة في بيان أن “المديرية العامة للتقويم والامتحانات أصدرت اعماماً الى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة يتضمن الآتي:-

• تكون درجة القرار (3) ثلاث درجات لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي .• تكون درجة القرار (3) ثلاث درجات لكل كورس لطلبة الصفوف غير المنتهية للمرحلة الثانوية .• تكون درجة القرار (3) ثلاث درجات لطلبة معاهد الفنون الجميلة والتي تدرس وفق نظام الفصلي .

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